السودان.. 98% من الخرطوم خالية من قوات الدعم السريع مع استمرار عودة النازحين

أفراد من الجيش السوداني يقفون في القصر الرئاسي في الخرطوم. رويترز

مع بلوغ الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع عامها الثالث اليوم الثلاثاء (15 أبريل)، أعلن والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة أن نسبة كبيرة من العاصمة باتت خالية من وجود قوات الدعم السريع.

كما أوضح في تصريحات للعربية/ لحدث أن هناك بعض الجيوب المتبقية في قبضة ما وصفها بـ “المليشيات”.

ورأى أن “استهداف الدعم السريع للمنشآت الخدمية يهدف في الأساس للتضييق على المواطنيين”، مؤكدا في الوقت عينه العمل على حل الأزمات التي تسبب فيها استهداف مرافق الكهرباء والمياه خلال الفترة الماضية .

عودة النازحين

إلى ذلك، أشار إلى أن معدلات العودة إلى الخرطوم التي كان يسكنها قبل الحرب حوالي 15 مليون نسمة تقريباً، في ارتفاع.

وأوضح أن عمليات العودة الكبيرة تظهر من خلال الكثافة المرورية في الشوارع وتنامي الحركة التجارية، داعياً بقية سكان الخرطوم للعودة إلى منازلهم .

كذلك أشار إلى اتخاذهم جملة من التدابير الأمنية التي حسنت من الوضع الأمني، وعودة للمؤسسات والوزارات تدريجيا إلى مقارها بالخرطوم لممارسة مهامها .

“التحدي الأكبر”

وأكد أن قطاع الكهرباء والمياه الأكثر تضرراً، موضحا أن إعادة تأهيلها تمثل التحدي الأكبر للحكومة.

كما أشار إلى “العمل على استعادة الخدمات الطبية عقب التخريب الممنهج من جانب الدعم السريع للمنشآت الطبية ونهب أجهزة ومعدات باهظة الثمن ونادرة”، وفق قوله.

أما عن إلغاء الطوارئ ورفع القيود الأمنية، فأوضح أنه يخضع لتقديرات الأجهزة الأمنية.

يذكر أن الحرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بحميدتي، كانت اندلعت في 15 أبريل 2023، فيما كان الطرفان يناقشان دمج القوات المسلحة ضمن الجيش، واستئناف مسار سياسي جديد في البلاد.

فيما أدى الصراع إلى نزوح نحو 13 مليون شخص لجأ أكثر من ثلاثة ملايين منهم الى دول الجوار، بحسب ما كشفت الأمم المتحدة أمس الإثنين.