السوق السعودية تتراجع وارتفاع قياسي لمؤشر البورصة المصرية

أغلقت البورصة السعودية على انخفاض، اليوم الأحد، منهية مسيرة صعود استمرت أربع جلسات متتالية بعد مكاسب ضئيلة للنفط في حين وصل المؤشر القيادي المصري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض كل من سهمي مصرف الراجحي وأرامكو السعودية 0.6 بالمئة.

وحققت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، القليل من المكاسب يوم الجمعة ولكنها اتجهت نحو خسارة أسبوعية بلغت ثلاثة بالمئة تقريبا بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تنامي التخمة في المعروض واتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع مرة أخرى لبحث ملف الحرب مع أوكرانيا.

ونزل مؤشر قطر 0.1 بالمئة مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) واحدا بالمئة.

وزاد المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 9452 نقطة في حين صعد مؤشر بورصة مسقط في سلطنة عمان 0.7 بالمئة إلى 5327 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم شركة مصر للألمنيوم 5.1 بالمئة.

وقالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم، في ثاني زيادة هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتقليص عجز الميزانية.