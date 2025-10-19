الأحد 27 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 19 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السوق السعودية تتراجع وارتفاع قياسي لمؤشر البورصة المصرية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 19 - أكتوبر - 2025 4:50 مساءً
البورصة السعودية

البورصة السعودية

A A A
طباعة المقال

أغلقت البورصة السعودية على انخفاض، اليوم الأحد، منهية مسيرة صعود استمرت أربع جلسات متتالية بعد مكاسب ضئيلة للنفط في حين وصل المؤشر القيادي المصري إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وتراجع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة متأثرا بانخفاض كل من سهمي مصرف الراجحي وأرامكو السعودية 0.6 بالمئة.

وحققت أسعار النفط، وهي محفز لأسواق المال الخليجية، القليل من المكاسب يوم الجمعة ولكنها اتجهت نحو خسارة أسبوعية بلغت ثلاثة بالمئة تقريبا بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية تنامي التخمة في المعروض واتفاق الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين على الاجتماع مرة أخرى لبحث ملف الحرب مع أوكرانيا.

ونزل مؤشر قطر 0.1 بالمئة مع خسارة سهم مصرف قطر الإسلامي (المصرف) واحدا بالمئة.

وزاد المؤشر الكويتي 0.4 بالمئة إلى 9452 نقطة في حين صعد مؤشر بورصة مسقط في سلطنة عمان 0.7 بالمئة إلى 5327 نقطة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.6 بالمئة مدفوعا بارتفاع سهم شركة مصر للألمنيوم 5.1 بالمئة.

وقالت الجريدة الرسمية المصرية إن الحكومة رفعت أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود اليوم، في ثاني زيادة هذا العام تماشيا مع سياسات الحكومة الرامية إلى خفض الدعم وتقليص عجز الميزانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يصف رئيس كولومبيا بأنه "زعيم المخدرات"
الرئيس الصيني شي جين بينغ
رئيس الصين يدعو "لتوحيد الصف مجددا" في رسالة لزعيمة المعارضة في تايوان
نتنياهو وكاتس
إسرائيل تتوعد حماس بمزيد من الضربات!

الأكثر قراءة

كوفيد - تعبيرية
كيف تفرق بين كوفيد والزكام؟ أطباء يوضحون العلامات الفارقة
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
متظاهرون يحملون أعلامًا ولافتات يسيرون في مسيرة احتجاجية تحت شعار ”لا ملوك“ ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خارج مبنى بلدية لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 18 أكتوبر 2025. رويترز
"لا للملوك".. احتجاجات ضخمة في أمريكا ضد ترامب!