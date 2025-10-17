الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
السويد تحث الصين على إطلاق سراح مواطن مزدوج الجنسية من السجن

منذ دقيقتان
علم السويد

حثت وزيرة الخارجية السويدية الصين، اليوم الجمعة، على إطلاق سراح المواطن السويدي جوي مينهاي من السجن بعد زيارة إلى بكين، في استمرار لمواجهة دبلوماسية طويلة بين البلدين بشأن الناشر الصيني المولد.

حكمت بكين على جوي، وهو ناشر ينتقد قادة الصين الشيوعيين ويعيش في هونج كونج، بالسجن 10 سنوات في 2020 بتهمة تقديم معلومات استخباراتية للخارج بشكل غير قانوني.

وقالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد على إكس إنها تناولت القضية مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال زيارتها.

وكتبت “لا يزال موقفنا ثابتا: يجب إطلاق سراح جوي مينهاي ولم شمله مع أسرته”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ردا على تصريحات وزيرة الخارجية السويدية، إن الصين تعاملت مع قضية جوي وفقا للقانون.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي دوري اليوم “نعارض بشدة تدخل أي دولة أو أي منظمة أو أي فرد في السيادة القضائية للصين بأي شكل من الأشكال”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية أمس الخميس إن الناشر المسجون مواطن صيني.

اختفى جوي (61 عاما) أول مرة من منتجع باتايا الشاطئي في تايلاند في 2015 قبل أن يظهر في معتقل صيني.

وأطلق سراحه في 2017 ثم احتجزته شرطة البر الرئيسي مرة أخرى في 2018 بينما كان مع دبلوماسيين سويديين على متن قطار متجه إلى بكين.

    المصدر :
  • رويترز

