السويد ترشح جيسبر برودين لمنصب رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

رشحت الحكومة السويدية جيسبر برودين المدير التنفيذي المخضرم في شركة إيكيا، أكبر علامة تجارية للأثاث في العالم، لرئاسة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت اليوم الثلاثاء إنه سيضيف خبرة عملية قيمة إلى هذا المنصب في ظل تحديات تتعلق بالتمويل.

يغادر‭‭ ‬‬المفوض السامي الحالي فيليبو جراندي منصبه في نهاية العام مع انتهاء فترة ولايته.

ويبلغ السويدي برودين من العمر (56 عاما) وكان قد انضم إلى شركة الأثاث الاقتصادي العملاقة قبل 30 عاما. ومن المقرر أن يترك منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجكا في نوفمبر تشرين الثاني بعد سبع سنوات من العمل. ومجموعة إنجكا هي المالكة لمعظم متاجر إيكيا في أنحاء العالم.

وقالت الحكومة السويدية في بيان “سيعزز شخص ذو خبرة في مجال الأعمال منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمم المتحدة حاليا”.

وأضافت “لهذا السبب، هناك حاجة إلى شخص يعرف كيفية إدارة النفقات بكفاءة وتنفيذ عمليات فعالة”.

وتعرضت وكالات الإغاثة لضربة قوية بسبب تخفيضات التمويل من الدول المانحة الرئيسية، بقيادة الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى أعطت الأولوية للإنفاق على الدفاع. ونتيجة لذلك، زادت العديد من وكالات الأمم المتحدة الإنسانية من تواصلها مع الجهات المانحة من القطاع الخاص على أمل سدّ الفجوة.

وقال برودين إنه اكتسب خبرة من عمله في إيكيا بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، وكذلك في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأضاف لرويترز “أود أن أستكشف… كيف يمكن لمجتمع الأعمال أن يكون حلقة وصل وشريكا أقوى، بالطريقة التي تعلمتها من إيكيا حتى الآن”.

ولم ترد المفوضية التي تخطط لتقليص ميزانيتها بما يقارب الخُمس العام المقبل بسبب قلة التمويل على طلب للتعليق حتى الآن.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوا، مفوضا جديدا لشؤون اللاجئين في وقت لاحق من العام.