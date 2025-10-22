الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
السويد توقع خطاب نوايا لتصدير طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا

منذ 13 دقيقة
رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون

قال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، اليوم الأربعاء “إن ستوكهولم وقعت خطاب نوايا لتصدير ما يصل إلى 150 من طائراتها المقاتلة من طراز جريبن المصنعة محليا إلى أوكرانيا”، وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

والتقى الزعيمان لإجراء محادثات في لينشوبينج بجنوب السويد وزارا أيضا شركة ساب، وهي الشركة المصنعة للمقاتلة (جاس 39 جريبن) وطائرة المراقبة (جلوبال آي) وأنظمة الصواريخ وأسلحة المشاة المضادة للدبابات ومعدات أخرى.

وأوضح كريسترشون في مؤتمر صحفي أن البلدين وقعا اتفاقية تعاون على المدى الطويل في مجال الدفاع الجوي تشمل إمكانية تصدير ما بين 100 و150 طائرة مقاتلة من طراز جريبن، فيما يعد أكبر صفقة لتصدير طائرات في تاريخ السويد.

وقال كريسترشون “ندرك تماما أن الطريق أمامنا طويل. لكننا ملتزمون من اليوم فصاعدا باستكشاف جميع الاحتمالات لتزويد أوكرانيا بعدد كبير من مقاتلات جريبن في المستقبل”.

    المصدر :
  • رويترز

