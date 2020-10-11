السيسي: توجد محاولات لإيقاع الدولة المصرية من جديد

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، أنه توجد بعض الجهات التي تحاول إيقاع الدولة المصرية ، مشددا على أنه لا يمكن التصالح مع من يريد هدم الدولة المصرية.

وشدد السيسي، في كلمته خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة المصرية بمناسبة انتصارات أكتوبر الـ47، على أن “استقرار مصر يمثل جزءا أساسيا من عملية التنمية”.

وتابع قائلا “أنا لا أبيع الوهم ولا أضحك على الناس، أنا أقول الواقع”، ووعد الشعب المصري بألا يهدأ المسؤولون المصريون حتى تعود مصر لنهضختها مرة أخرى وتتقدم للأمام.

ونوه الرئيس المصري بوجود محاولات “من أجل إيقاع الدولة من جديد، عبر محاولات تأليب المصريين”، ضمن حيل أجيال الحرب الجديدة.

وشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التي تعقد تحت عنوان “أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء”، وذلك بحضور قادة القوات المسلحة المصرية.