السيسي : قررنا اتخاذ حزمة إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، إنه كلف الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة في البلاد باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف السيسي في تصريح على صفحته في فيسبوك انه كلف الحكومة بـ”اتخاذ حزمة إجراءات إضافية، تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان، ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري”.

وأكد الرئيس المصري على “ثقته البالغة في تجاوب الشعب المصري مع هذه الإجراءات، بما يحفظ أمان وسلامة وطننا الغالي مصر”.

ودعا السيسي، الأحد الماضي، إلى مزيد من الالتزام والانضباط للسيطرة على انتشار كورونا، لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات اقتصادية للتعامل مع الفيروس المستجد.