السيسي وتميم يناقشان التعاون الثنائي والتطورات الفلسطينية

يناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومناقشة التطورات الإقليمية، خاصةً ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قد استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي يزور دولة قطر في إطار جولة خليجية بدأها من الدوحة، فيما تضيف الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي سيلتقي في أثناء زيارته مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الاقتصادي، في إطار زيارته للدوحة، بحسب متحدث الرئاسة السفير محمد الشناوي.

كما تضيف الرئاسة المصرية “أن الرئيس السيسي سيتوجه بعدئذ إلى الكويت، المحطة الثانية في جولته الخليجية، إذ تأتي هذه الزيارة تأكيداً على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وحرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري”.

ومن المقرر أن يلتقي السيد الرئيس في الكويت بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بالإضافة إلى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي العهد، والشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة”، طبقاً للرئاسة المصرية.