السيسي يؤكد على ضرورة التصدي للدول الداعمة للإرهاب

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة التصدي للدول التي تدعم وتسلّح وتموّل الإرهاب .

وأكد السيسي في ختام القمة الثلاثية المصرية اليونانية القبرصية، على ضرورة مواجهة الأعمال الاستفزازية شرقي المتوسط.

وأضاف الرئيس المصري: “نعمل على تعزيز التعاون مع اليونان وقبرص”، موضحا أنه “قدمنا نموذجا ناجحا في ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص”.

وأكد السيسي على “دعم توحيد شبه الجزيرة القبرصية” و”تسوية القضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية”.

وفيما يتعلق بالملف السوري، أوضح السيسي أن “قرارات مجلس الأمن تمثل المرجعية للحل في سوريا”، لافتا إلى أن بلاده “تدين تواجد أي قوات أجنبية غير شرعية في سوريا”.

من جانبه اعتبر الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس أن تركيا تنتهك الحدود البحرية في المتوسط وبحر إيجة، معتبرا أن “ممارسات تركيا تزيد التوتر شرقي المتوسط”.

وبيّن أنستاسيادس أن علاقات بلاده مع اليونان ومصر “غير موّجهة لأي دولة”، داعيا لما وصفه بـ”إجراءات حازمة ضد الدول الداعمة للإرهاب”.

ودعا الرئيس القبرصي لاحترام الحقوق السيادية لكل دولة في المتوسط، ولتسوية في ليبيا تحترم وحدة وسيادة البلد.

وبدوره قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن تركيا “تتسبب بمخاطر في شرقي المتوسط”، مبينا أن أنقرة “تتبع سياسة توسعية تهدد المنطقة، وتواصل انتهاك القانون الدولي وتقويض القانون”.

وتابع قائلا: “ممارسات تركيا أدت لمشاكل داخل حلف الناتو ونطالب دول الاتحاد الأوروبي بوقف بيع السلاح لتركيا”.