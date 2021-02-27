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السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم للتضامن العربي

27 - فبراير - 2021
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، على موقف القاهرة الداعم للتضامن العربي .

وشدد الرئيس المصري خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح على ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وشدد على موقف مصر الداعم للتضامن العربي بما يكفل التكاتف لدرء المخاطر التي تواجه المنطقة وتصون أمنها القومي.

كما أكد عبد الفتاح السيسي على متانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، وحرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، سعيًا نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية على الصعيد الإقليمي، ولما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وأعرب السيسي عن خالص التقدير للجهود الكويتية الصادقة فيما يتعلق بجهود المصالحة.

بدوره ثمن الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، على دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الشيخ أحمد الصباح نقل رسالة خطية إلى الرئيس المصري من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وتطرقت الرسالة إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.

كما ثمن وزير الخارجية الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر الدائم على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدمًا بأواصر العمل العربي المشترك.

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