السيسي يؤكّد لسوناك ضرورة خفض التوتر وضمان المساعدات لغزة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان اليوم الخميس، أنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ضرورة ضمان انتظام الخدمات والمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكر البيان، أنّه “توافق الجانبان على أهمية مواصلة وتكثيف الجهود الرامية لخفض التوتر وحماية المدنيين من الجانبين ومنع تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية”.

بدوره، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنّه أقر في اتصال مع الرئيس المصري بصعوبة الوضع الأمني عند معبر رفح بين مصر وغزة.

وذكر المكتب في بيان: “(سوناك) عرض تقديم دعم بريطانيا في محاولة إدارة الوضع وإبقاء هذا المسار مفتوحًا لأسباب إنسانية وللأعمال القنصلية الخاصة بأشخاص بينهم بريطانيون”.

يأتي ذلك فيما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة منذ يوم السبت الماضي، حيث ارتفعت أعداد الشهداء في القطاع إلى 1200، ووصل عدد الجرحى إلى 5600، وسط تناقص الأدوية والمخزون الطبي في المستشفيات.

هذا وقد حذر الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الخميس، أنه “إذا استمر منع إدخال الوقود إلى القطاع فستتوقف الخدمات الإسعافية خلال 4 أيام”.

بدورها، نبهت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأن “قطاع غزة قد يشهد انتشارًا للأوبئة وكارثة بيئية تمتد إلى خارجه بسبب ما يشهده من أحداث دامية”.

كما أكدت أن السلطات الإسرائيلية ترفض دخول أطباء من الضفة الغربية أو مصر إلى غزة للمساعدة في إنقاذ الجرحى.