السيسي يبحث تطورات الأزمة السودانية مع رئيس وزراء بريطانيا

قال أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة المصرية (الأحد 23-4-2023) إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اليوم الأحد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تناول الأحداث الجارية في السودان.

وقال المتحدث إن الزعيمين عبرا عن “القلق البالغ بشأن تصاعد العنف والقتال في السودان” كما تناولا “جهود إجلاء رعايا البلدين من السودان”.

وأضاف في منشور على فيسبوك أن الرئيس المصري استعرض خلال الاتصال جهود مصر “من أجل تشجيع كافة الأطراف على التوصل لوقف لإطلاق النار ووضع حد لمعاناة الشعب السوداني”.

وقال إن السيسي أكد على ضرورة “تفعيل الحوار والمسار السياسي بهدف تجنيب السودان النتائج الكارثية لهذا الصراع على استقراره”.