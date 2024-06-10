السيسي يبلغ بلينكن بضرورة إزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات لغزة

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاثنين على ضرورة تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وجاء في البيان أن اللقاء “شهد مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وقد حرص السيد الرئيس في هذا الصدد على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدما في إنفاذ حل الدولتين”.

وأضاف البيان “تم الاتفاق على تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية”.

هذا وحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زعماء منطقة الشرق الأوسط على الضغط على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) للموافقة على اقتراح وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة.

وأضاف في مستهل جولته بالمنطقة من القاهرة إن حماس هي الوحيدة التي لم تقبل الاقتراح المكون من ثلاث مراحل والذي يتضمن إطلاق سراح الرهائن وإجراء محادثات من أجل إنهاء القتال، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت عليه.