السيسي يجدد تأكيده على حقوق مصر المائية

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأكيده على الثوابت والحقوق المصرية بشأن سد النهضة .

وأكد السيسي خلال اتصال مع سيريل رامافوزا، رئيس جنوب إفريقيا، الأربعاء ، رفضه أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر المائية ، خاصةً ما يتعلق باستئناف المفاوضات الثلاثية لبلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر، أن الرئيس الجنوب إفريقي أعرب عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على حلحلة الموقف الحالي، والوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تطرق كذلك إلى التباحث حول بعض موضوعات التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية والملفات المتعلقة بالاتحاد الإفريقي.