السيطرة على حريق في ميناء إسكندرون جنوب تركيا

حريق في ميناء إسكندرون التركي خلفه الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا

أعلنت هيئة الملاحة البحرية التركية (الأربعاء 8-2-2023) السيطرة على حريق شب في حاويات بميناء إسكندرون جنوب البلاد بعد جهود إطفاء من البر والبحر والجو.

وجرى تعليق العمليات في الميناء لحين إشعار آخر بعد اندلاع حريق بسبب زلازل وهزات تابعة مدمرة ضربت المنطقة يوم الاثنين وتم تحويل سفن الشحن إلى موانئ أخرى.

وقالت الهيئة في تغريدة على تويتر “يجب توجيه السفن المنتظرة إلى منشآت أخرى نظرا لعدم إمكانية تقديم خدمات التعامل مع السفن”.

وأفاد مصدر في الميناء بأن ألسنة اللهب لم تمتد إلى منطقة تخزين مواد قابلة للاشتعال وأن طبيعة الحريق الذي تسبب في سحابة ضخمة من الدخان الأسود فوق المدينة لا تزال غير واضحة.

وقال “نشتبه في أنها مادة خام بلاستيكية أو كيماوية لكن لا يمكننا التحديد بوضوح لأن الحاويات تدمرت تماما ومتناثرة”.