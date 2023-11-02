السيناتور كريس ميرفي: على إسرائيل إعادة النظر في استراتيجيتها "فوراً"!

حذر السناتور الأمريكي كريس ميرفي، كبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ الأمريكي، (الخميس 2-11-2023)، من أن المعدل الحالي للوفيات بين المدنيين في قطاع غزة غير مقبول.

وقال ميرفي، في بيان: “أحث إسرائيل على إعادة النظر فورا في استراتيجيتها، فلقد حان الوقت لأصدقائنا في إسرائيل أن يدركوا أن النهج العملياتي الحالي يتسبب في مستوى غير مقبول من الضرر المدني ولا يبدو من المرجح أن يحقق هدف إنهاء تهديد حماس بشكل دائم”.

وأضاف السيناتور الديمقراطي: “كما تعلمنا من حملات مكافحة الإرهاب الأمريكية، فإن الأعداد الكبيرة بشكل غير متناسب من الضحايا المدنيين تأتي بتكلفة أخلاقية، ولكنها أيضا تكلفة استراتيجية، حيث تتغذى الجماعات على المظالم الناجمة عن الأضرار المدنية”.