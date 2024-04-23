الشرطة الأمريكية تلقي القبض على شخصين خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين بجامعة كولومبيا

شوهدت الشرطة وهي تلقي القبض على شخصين خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بجامعة كولومبيا في نيويورك أمس الاثنين (22 أبريل نيسان) بعد ساعات من إلغاء الجامعة حضور الفصول دراسية لتهدئة التوترات في الحرم الجامعي حيث اقتحمت الشرطة معسكرا بالخيام الأسبوع الماضي.

وبدأت الاحتجاجات في جامعتي ييل وكولومبيا وغيرهما من الجامعات في أرجاء الولايات المتحدة ردا على أحدث تصعيد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والذي بدأ في السابع من أكتوبر تشرين الأول بهجوم شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل التي ردت بقصف قطاع غزة.

وأشار المدافعون عن حقوق الإنسان إلى زيادة الكراهية لليهود والعرب والمسلمين والانحياز ضدهم بشكل عام منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول. وساد القلق في الأيام القليلة الماضية مع بدء عطلة عيد الفصح اليهودي أمس الاثنين.

وقالت نعمت شفيق رئيسة جامعة كولومبيا في بيان إن الجامعة ألغت حضور الفصول الدراسية ونددت مرة أخرى باللغة المعادية للسامية وسلوك الترهيب والمضايقة الذي قالت إنه حدث في الحرم الجامعي مؤخرا.

وجاء قرار إلغاء حضور الفصول الدراسية في الحرم الجامعي بنيويورك بعد إلقاء القبض على أكثر من مئة متظاهر نصب بعضهم عشرات الخيام فيما قالت الجامعة إنها مظاهرة غير مصرح بها عطلت الأنشطة الدراسية.

وأدلت نعمت بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب الأمريكي الأسبوع الماضي دافعت خلالها عن رد فعل الجامعة على مزاعم بمعاداة المتظاهرين للسامية وقالت “نحن بحاجة لإعادة الوضع كما كان”.

وأضافت “استغل أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا هذه التوترات وقاموا بتضخيمها وقد جاءوا إلى الحرم الجامعي لتنفيذ أجنداتهم الخاصة”.