الشرطة الأمريكية: مقتل شخص وإصابة 9 في هجوم على كنيسة بولاية ميشغان بأمريكا

منذ 56 دقيقة
الدخان يتصاعد بينما يعمل أفراد طواقم الطوارئ في موقع إطلاق نار وقع في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وفقًا للشرطة، في غراند بلانك، ميشيغان، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر 2025. رويترز

الدخان يتصاعد بينما يعمل أفراد طواقم الطوارئ في موقع إطلاق نار وقع في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، وفقًا للشرطة، في غراند بلانك، ميشيغان، الولايات المتحدة، 28 سبتمبر 2025. رويترز

ذكرت الشرطة في بلدة غراند بلانك بولاية ميشيغان الأمريكية أن رجلا اقتحم بسيارته مدخل كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة وأطلق النار على عشرة أشخاص على الأقل مما أدى إلى مقتل أحدهم.

وقال وليام رينيه قائد شرطة غراند بلانك إن المهاجم ترجل من سيارته وأطلق النار من سلاحه، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص كانوا بداخل الكنيسة التي اشتعلت فيها النيران بعد اصطدام السيارة بها.

وأظهرت لقطات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تصاعد الدخان من المبنى ورجال إطفاء يحاولون إخماد النيران بالماء، فيما كانت عربات الإطفاء وسيارات الطوارئ متوقفة على مقربة.

وقال قائد الشرطة إن السلطات تعتقد أنها ستعثر على ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

ولم تكشف الشرطة بعد عن اسم المهاجم الذي لقي حتفه في مكان الحادث خلال تبادل إطلاق النار مع ضابطين هرعا إلى الكنيسة عقب سماع أنباء الهجوم.

وقال قائد الشرطة إن المهاجم رجل يبلغ من العمر 40 عاما من بيرتون بولاية ميشيجان.

ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى.

وتبعد بلدة غراند بلانك نحو 97 كيلومترا شمال غربي ديترويت، ويبلغ عدد سكانها 7700 نسمة.

    المصدر :
  • رويترز

