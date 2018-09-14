الشرطة الأميركية: مطلق النار في كاليفورنيا كان في خضم اجراءات طلاق

أعلنت الشرطة الاميركية أمس الجمعة أن المسلح الذي قتل الأربعاء خمسة أشخاص من بينهم زوجته قبل أن يقدم على الانتحار كان في خضم اجراءات طلاق لكن علاقته بالضحايا الاخرين لا تزال مبهمة.

وصرح مسؤول شرطة منطقة كيرن دوني يونغبلود خلال مؤتمر صحافي في بيكرزفيلد المدينة التي شهدت إطلاق النار على بعد نحو 150 كلم شمال لوس انجلوس يبدو أن المشتبه به استهدف كل ضحاياه عمدًا، مطلق النار واسمه خافيير كاساريز (54 عامًا) كان في خضم اجراءات طلاق وزوجته بيترا كاساريز تقدمت بطلب الحضانة وتقاسم الاملاك بين الزوجين.

المصدر الوكالة الوطنية للاعلام