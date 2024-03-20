الشرطة الأوكرانية: مقتل 3 في هجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا

قتل 3 أشخاص بهجوم روسي على خاركيف بأوكرانيا اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول في الشرطة المحلية الأوكرانية إن هجوما روسيا على مدينة خاركيف في شمال البلاد اليوم الأربعاء أصاب مبنى من ثمانية طوابق ومصنعا مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجراح.

وتتعرض منطقة خاركيف، المتاخمة لروسيا من الشمال والتي تقع قرب خط المواجهة، لهجمات منتظمة خلال الغزو الروسي المستمر منذ عامين.

وكتب سيرهي بولفينوف مدير إدارة التحقيقات في شرطة خاركيف على فيسبوك “تعرضت دار طباعة عادية ومصنعا للأثاث ومنتجات الطلاء للقصف”.

وأضاف أن الهجوم تسبب في إشعال حريق في منطقة تزيد مساحتها على 1000 متر مربع وأن عدد الضحايا قد يزيد.