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الشرطة البرازيلية تحبط هجوما بالمتفجرات على حفل غنائي ضخم

منذ ساعة واحدة
الشرطة البرازيلية

الشرطة البرازيلية

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قالت الشرطة البرازيلية اليوم الأحد إنها أحبطت مخططا لشن هجوم بمتفجرات على حفل كبير للمغنية ليدي جاجا اجتذب أكثر من مليوني شخص في شاطئ كوبا كابانا بولاية ريو دي جانيرو أمس.

وذكرت الشرطة المدنية في ريو دي جانيرو، التي عملت بالتنسيق مع وزارة العدل، أن المؤامرة دبرتها جماعة تُروج لخطاب الكراهية وتدفع المراهقين إلى التطرف، عبر أساليب منها إيذاء النفس والمحتوى العنيف كشكل من أشكال الانتماء الاجتماعي.

وتشير أرقام بلدية ريو دي جانيور إلى أن 2.1 مليون شخص حضروا حفل نجمة البوب ​​الأمريكية.

وقالت الشرطة في بيان “كان المشتبه بهم يُجندون مشاركين، بمن فيهم قاصرون، لتنفيذ هجمات مُنسقة باستخدام متفجرات بدائية الصنع وقنابل حارقة”.

وأوضحت وزارة العدل أن القائمين على عملية التجنيد عرفوا أنفسهم بأنهم أعضاء في القاعدة العالمية للمعجبين بجاجا، والمعروفين باسم “الوحوش الصغيرة”.

استندت العملية إلى تقرير صادر عن مختبر عمليات الإنترنت التابع للوزارة، عقب ورود بلاغ من مخابرات شرطة ولاية ريو دي جانيرو، كشف عن خلايا إلكترونية تُشجع على السلوك العنيف بين المراهقين باستخدام لغة مشفرة ورموز متطرفة.

وأُلقي القبض على رجل وُصف بأنه زعيم المجموعة في ولاية ريو جراندي دو سول الجنوبية بتهمة حيازة سلاح ناري دون سند من القانون، بينما احتُجز مراهق في ريو دي جانيرو بتهمة تخزين مواد إباحية للأطفال.

    المصدر :
  • رويترز

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