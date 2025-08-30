الشرطة البريطانية تحتجز 5 أشخاص في لندن خلال احتجاج مناهض للاجئين

قالت الشرطة البريطانية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص، اليوم السبت، بعدما حاول ملثمون اقتحام فندق في لندن ينزل به طالبو لجوء، وذلك بعد يوم من حصول الحكومة على حكم قضائي يسمح لها باستخدام فندق آخر لإيواء المهاجرين.

وقالت شرطة العاصمة إن مجموعتين من المحتجين المناهضين للاجئين توجهتا في مسيرة إلى فندق كراون بلازا بالقرب من مطار هيثرو قبل أن يحاول بعضهم اقتحامه.

وأضافت أن اثنين من أفراد الشرطة تعرضا لإصابات طفيفة.

وقال المسؤول بالشرطة آدم سلونيكي في بيان “نتفهم تأجج المشاعر فيما يتعلق بهذه القضايا لكن إذا جرى تجاوز خط الاحتجاج السلمي نحو ارتكاب جريمة، ومنها إصابة أفرادنا، سنتخذ إجراءات فورية”.

وفي واقعة منفصلة، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة أمام فندق آخر يستخدم لإيواء طالبي اللجوء في إيبينج بشرق لندن.

وفازت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر أمس بحكم قضائي ألغى قرارا قضائيا سابقا بطرد طالبي اللجوء من الفندق في إيبينج حيث اتُهم أحد المقيمين فيه بالاعتداء الجنسي.