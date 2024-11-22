الشرطة البريطانية ترسل خبراء متفجرات لمطار غاتويك!

قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إن الشرطة أرسلت فريقا متخصصا في إبطال مفعول القنابل إلى مطار غاتويك في لندن بعد العثور على ما يشتبه بأنها مادة محظورة بين الأمتعة، وذلك بعد إخلاء صالة وصول الركاب في وقت سابق.

وذكرت شرطة ساسكس، وهي قوة محلية، أنها ستواصل فرض طوق أمني بينما يجري التعامل مع الأمر.

وقال مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما والواقع على بعد حوالي 30 ميلا جنوبي لندن، في وقت سابق إنه أخلى جزءا كبيرا من الصالة الجنوبية وعزا ذلك إلى حادث أمني.

و في وقت سابق اليوم قالت السلطات البريطانية إن الشرطة نفذت انفجارا مدارا بالقرب من السفارة الأمريكية في جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.

وقالت شرطة العاصمة على إكس “يمكننا تأكيد أن ‭’‬الضجة العالية‭’‬ التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارا مدارا نفذه أفراد من الشرطة. لا تزال التحقيقات جارية وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي”.

وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التيمز وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة.