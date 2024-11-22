الجمعة 20 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 22 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة البريطانية ترسل خبراء متفجرات لمطار غاتويك!

منذ دقيقتان
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 2:50 مساءً
مطار غاتويك البريطاني

مطار غاتويك البريطاني

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إن الشرطة أرسلت فريقا متخصصا في إبطال مفعول القنابل إلى مطار غاتويك في لندن بعد العثور على ما يشتبه بأنها مادة محظورة بين الأمتعة، وذلك بعد إخلاء صالة وصول الركاب في وقت سابق.

وذكرت شرطة ساسكس، وهي قوة محلية، أنها ستواصل فرض طوق أمني بينما يجري التعامل مع الأمر.

وقال مطار غاتويك، ثاني أكثر مطارات بريطانيا ازدحاما والواقع على بعد حوالي 30 ميلا جنوبي لندن، في وقت سابق إنه أخلى جزءا كبيرا من الصالة الجنوبية وعزا ذلك إلى حادث أمني.

و في وقت سابق اليوم قالت السلطات البريطانية إن الشرطة نفذت انفجارا مدارا بالقرب من السفارة الأمريكية في جنوب لندن بعد اكتشاف طرد مريب.

وقالت شرطة العاصمة على إكس “يمكننا تأكيد أن ‭’‬الضجة العالية‭’‬ التي تم رصدها في المنطقة قبل فترة وجيزة كانت انفجارا مدارا نفذه أفراد من الشرطة. لا تزال التحقيقات جارية وستظل الحواجز قائمة في الوقت الحالي”.

وذكرت الشرطة في بيان سابق أنها تحقق في طرد مريب في المنطقة القريبة من الضفة الجنوبية لنهر التيمز وأنها على علم بالتكهنات عبر الإنترنت حول الواقعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يواجهون الشرطة الهولندية خلال مظاهرة تم حظرها في أمستردام، هولندا، 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
منظمات داعمة لفلسطين تسعى لاستصدار حكم لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
الكرملين
الكرملين: العقوبات الأمريكية الجديدة هي محاولة لعرقلة صادرات الغاز الروسية
علم الأمم المتحدة (رويترز)
الأمم المتحدة: مقتل عدد قياسي من موظفي الإغاثة في 2024

الأكثر قراءة

فشل مخططات حزب الله وإيران في سوريا
قيادات حزب الله.. "النظام السوري كشفنا"
غارات عنيفة على الضاحية
الحرب على لبنان
صحيفة إسرائيلية تكشف لماذا أوقف الجيش الاسرائيلي قصف الضاحية؟
الباحث الإسرائيلي زئيف إيرليخ
الحرب على لبنان
دخل لفحص موقع أثري.. باحث إسرائيلي يقتل في معركة جنوب لبنان