السبت 24 محرم 1447 ﻫ - 19 يوليو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة البريطانية تعتقل 55 شخصا خلال مسيرة لحركة "فلسطين أكشن"

منذ ساعتين
اعتقال رجل للاشتباه فيه بمحاولة القيام بتفجير في بريطانيا

الشرطة البريطانية

A A A
طباعة المقال

قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن إنها اعتقلت 55 شخصا خلال مسيرة نظمتها حركة “فلسطين أكشن” المحظورة أمام مبنى البرلمان اليوم السبت.

وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان وأخذ يلوح بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت هذا الشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وكان بعض المحتجزين يرتدون الكوفية الفلسطينية.

وحظر مشرعون بريطانيون الحركة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة للقوات الجوية الملكية وألحقوا أضرارا بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل.

وأصبح الانضمام إلى الحركة الآن بمثابة جريمة قد تصل عقوبة بالسجن فيها لمدة تصل إلى 14 عاما.

ووصفت الحركة القرار بأنه “استبدادي” ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن الطعن في قرار الحظر يوم الاثنين.

حركة “فلسطين أكشن” من بين الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ بدء الصراع في غزة.

وألقت الشرطة القبض على عشرات من أنصار الحركة خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا منذ فرض الحظر.

 

 

 

 

    المزيد من أخبار العالم

    علم البرازيل
    البرازيل: لا ندرس فرض قيود على توزيعات الأرباح رداً على الرسوم الأمريكية
    رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس
    الرئيس الفلسطيني يقرر إجراء انتخابات منظمة التحرير قبل نهاية 2025
    ضبط فلول النظام المخلوع تحاول إشعال حرائق اللاذقية
    وزارة الدفاع السورية: ضبط فلول للنظام المخلوع تحاول إشعال حرائق باللاذقية

    الأكثر قراءة

    عناصر تابعين لحزب الله
    تعميم حازم من الحزب إلى مقاتليه!
    مدينة السويداء السورية
    مجلس الإفتاء السوري يصدر فتوى بخصوص أحداث السويداء
    شاحنات الإطفاء تقف بجانب حطام مركز تسوق بعد حريق هائل اندلع ليلاً وأودى بحياة عشرات الأشخاص في الكوت بمحافظة واسط، العراق، 17 يوليو/تموز 2025. رويترز
    بعد أنباء عن تورط سوريين في حريق الكوت.. بيان من الداخلية العراقية!