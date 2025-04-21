الشرطة التونسية تتحفظ على المحامي البارز أحمد صواب المعارض للرئيس

قال محامون لرويترز إن الشرطة التونسية تحفظت اليوم الاثنين على المحامي البارز أحمد صواب وهو معارض شرس للرئيس، بعد مداهمة منزله واعتقاله، مما يعزز مخاوف جماعات حقوقية من أن السلطات ستمضي قدما في حملة صارمة ضد المعارضة.

وصواب هو أحد محامي قادة المعارضة الذين أصدرت محكمة تونسية يوم السبت أحكاما بسجنهم لفترات تصل إلى 66 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة.

وكان صواب قد انتقد بشدة سير المحاكمة يوم الجمعة، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إن القضاء قد تم تدميره بالكامل.

وقال سمير ديلو أحد محامي صواب “يبدو أنه تم اعتقاله والتحفظ عليه بسبب تصريحاته المنتقدة للمحاكمة يوم الجمعة”.

وأكد محاميان آخران التحفظ عليه دون أن يقدما تفاصيل حول الأسباب.

وقد رفضت أحزاب سياسية هذه الأحكام ووصفتها بأنها انتقامية بعد “محاكمة هزلية” تهدف إلى “ترسيخ حكم الرئيس قيس سعيد الاستبدادي”.

وتتهم المعارضة الرئيس سعيد بالقيام بانقلاب في عام 2021، منذ أن علق عمل البرلمان وحله لاحقا وبدأ الحكم بالمراسيم.

كما قام بحل المجلس الأعلى للقضاء في عام 2022 وأقال العشرات من القضاة.

وقالت منظمة العفو الدولية “الإدانة الجماعية للمعارضين بعد محاكمة صورية تمثل لحظة خطيرة في تونس… وتمثل مؤشرا مقلقا على استعداد السلطات للمضي قدما في حملتها القمعية ضد المعارضة السلمية”.

وشملت الأحكام قادة بارزين في حزب النهضة الإسلامي الذي يعد من أبرز الأحزاب المعارضة للرئيس سعيد.

وضمن ما أصبح يعرف بقضية التآمر، حُكم على نائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري بالسجن 43 سنة، بينما قضت المحكمة بسجن القياديين في النهضة السيد الفرجاني وصحبي عتيق لفترة 13 سنة لكل منهما.

أما الحكم الأقسى فكان 66 سنة بحق رجل الأعمال كمال اللطيف، بينما تلقى السياسي المعارض خيام التركي حكما بالسجن 48 سنة.

وقضت المحكمة أيضا بسجن المعارضين شيماء عيسى ورضا بلحاج وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك وعصام الشابي ونجيب الشابي لمدة 18 عاما. وحكم على عبد الحميد الجلاصي بالسجن 13 عاما.

وتقول السلطات إن المتهمين، ومن بينهم أيضا الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات كمال القيزاني ورئيسة ديوان سعيد السابقة نادية عكاشة، حاولوا زعزعة استقرار البلاد والإطاحة بسعيد.

وقد نفى قادة المعارضة هذه الاتهامات، وقالوا إنهم كانوا يجهزون لمبادرة تهدف إلى توحيد المعارضة المنقسمة لمواجهة التراجع الديمقراطي في البلد.

وكان سعيد قد قال في عام 2023 إن هؤلاء السياسيين “خونة وإرهابيون”، وإن القضاة الذين قد يبرئونهم شركاء لهم.