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الشرطة الكينية تعتقل ناشطا لدوره في احتجاجات دامية

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 20 - يوليو - 2025 5:54 مساءً
الشرطة الكينية

الشرطة الكينية

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قالت الشرطة الكينية اليوم الأحد إنها اعتقلت الناشط الحقوقي البارز بونيفاس موانجي وتعتزم توجيه الاتهام إليه غدا الاثنين للاشتباه في تسهيله “أعمالا إرهابية” مرتبطة بالاحتجاجات الدامية المناهضة للحكومة الشهر الماضي.

وقالت مديرية التحقيقات الجنائية على إكس إن المحققين ألقوا القبض على موانغي في منزله في مقاطعة ماشاكوس أمس السبت وصادروا “عبوتي غاز مسيل للدموع غير مستخدمتين وطلقة فارغة عيار 7.62 مليمتر”، بالإضافة إلى هاتفين محمولين وجهاز كمبيوتر محمول ودفاتر.

وذكرت أيضا المديرية على إكس أنه بالإضافة إلى تهم الإرهاب، من المقرر أيضا أن يجري استدعاء موانغي لمواجهة تهم حيازة ذخيرة بشكل غير قانوني.

وخرج مئات الكينيين إلى الشوارع الشهر الماضي بعد وفاة المدون السياسي ألبرت أوجوانغ أثناء احتجازه لدى الشرطة، مما أشعل من جديد حركة احتجاجية أججها الغضب من غلاء المعيشة وما يقول نشطاء إنها وحشية الشرطة وفسادها.

وقالت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان التي تمولها الحكومة إن 19 شخصا قتلوا في احتجاجات 25 يونيو حزيران التي أشارت إليها مديرية التحقيقات الجنائية في منشورها عن موانجي.

وأضافت اللجنة إن 31 شخصا آخرين لقوا حتفهم عندما تجددت الاحتجاجات في السابع من يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

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