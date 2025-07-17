الشرطة الماليزية تعتقل 20 رجلاً في مداهمة "حفل للمثليين"

قال مسؤول بالشرطة الماليزية اليوم الخميس إن السلطات ألقت القبض على عشرين رجلا في ولاية كيلانتان بشمال شرق البلاد الشهر الماضي خلال مداهمة لحفل للمثليين في وقت متأخر من الليل.

وقال قائد شرطة ولاية كيلانتان محمد يوسف مامات إن الشرطة ألقت القبض على 20 رجلا بعد الاستجابة لبلاغ عام، ووضعت عقارا مستأجرا في عاصمة الولاية كوتا بهارو تحت المراقبة في يونيو حزيران.

وأضاف في مؤتمر صحفي “أقر هؤلاء الأشخاص خلال استجواب بأنهم جزء من مجموعة للمثليين”.

وقال يوسف إنه على الرغم من أن السلطات لم تجد دليلا على حدوث أنشطة جنسية أثناء الحفل، إلا أن الشرطة عثرت على واقيات ذكرية وأدوية لعلاج فيروس نقص المناعة المكتسب (إتش.آي.في) في المبنى.

وأضاف إن الشرطة اتهمت ثلاثة منهم بحيازة مواد إباحية مثلية على هواتفهم المحمولة.

وأضاف أن السلطات لن يتسنى لها مقاضاة الرجال الآخرين لعدم وجود قوانين محددة أو أدلة مادية لتوجيه الاتهام إليهم.

وقال “نشعر بالقلق حيال هذا السلوك.. وسنواصل مراقبة حركة الجماعات المثلية”.

وواجه مجتمع الميم تدقيقا متزايدا في ماليزيا، حيث تعتبر المثلية الجنسية جريمة بموجب القوانين في البلاد.

وكانت السلطات أوقفت مهرجانا موسيقيا عام 2023، بعد أن قام قائد فرقة البوب البريطانية “ذا 1975” بتقبيل أحد زملائه الذكور على خشبة المسرح وانتقاده لقوانين ماليزيا المناهضة لمجتمع الميم.

وقالت منظمتا العدالة للأخوات والعفو الدولية الحقوقيتان إن المحتوى المتعلق بمجتمع الميم شكل ما يقرب من نصف جميع المنشورات المحظورة في ماليزيا في الفترة من 2020 وحتى مايو أيار من العام الجاري.