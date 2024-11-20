الأربعاء 18 جمادى الأولى 1446 ﻫ - 20 نوفمبر 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطة اليونانية: العثور على أسلحة ومتفجرات في شقة بأثينا

منذ 10 ساعات
الشرطة اليونانية

الشرطة اليونانية

A A A
طباعة المقال

قالت شرطة مكافحة الإرهاب في اليونان الأربعاء إنها عثرت على أسلحة ومتفجرات في شقة بوسط أثينا بعد أسابيع من انفجار وقع في شقة أخرى بالعاصمة أدى إلى مقتل رجل وإصابة امرأة.

وأبلغ مالك الشقة الشرطة بالأمر. وقال مسؤول بالشرطة إن الأدلة أحيلت إلى مختبر جنائي لتحليلها.

وتحقق وحدة مكافحة الإرهاب في احتمال ارتباط القضية بقنبلة انفجرت أثناء تصنيعها في شقة في 31 أكتوبر تشرين الأول، وهي واقعة ربطتها بعودة أنشطة جماعات مسلحة مناهضة لمؤسسات الدولة.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز إن الأسلحة التي تم العثور عليها ربما تشير إلى مخبأ قديم لإحدى الجماعات المسلحة غير النشطة وقد لا تكون مرتبطة مباشرة بالانفجار الذي وقع مؤخرا.

ووجهت السلطات حتى الآن اتهامات لأربعة أشخاص من بينها تأسيس جماعة إرهابية والمشاركة فيها والحيازة غير القانونية للمتفجرات وذلك فيما يتعلق بواقعة الانفجار. وأنكر المتهمون الأربعة ارتكاب أي مخالفة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم اميركا
أمريكا تغلق سفارتها في كييف بسبب هجوم جوي كبير محتمل
كولون الألمانية تستمر في رفع أذان صلاة الجمعة
ألمانيا.. الاستمرار برفع أذان صلاة الجمعة بشكل دائم عبر مكبرات الصوت
الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت
آيزنكوت: الحرب بشأن إعادة الاسرى فشل ذريع!

الأكثر قراءة

المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين
بعد "الإيجابية" اللبنانية.. هل يجد هوكشتاين "إيجابية مماثلة" في إسرائيل؟
الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
السويد وفنلندا تنشران إرشادات النجاة في زمن الحرب
أفيخاي أدرعي
الحرب على لبنان
صور.. ماذا يفعل أفيخاي أدرعي في جنوب لبنان!‎