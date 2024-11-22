الشرطة اليونانية تعتقل رجلاً بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في شقته

اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب في اليونان مدرسا يبلغ من العمر 49 عاما بعد العثور على أسلحة ومتفجرات في شقة بوسط أثينا هذا الأسبوع.

وعثرت الشرطة يوم الأربعاء على قنابل يدوية وأسلحة نارية وأكثر من 12 كيلوجراما من المتفجرات، منها مادة تي.إن.تي (ثلاثي نترو تولوين) وديناميت الأمونيوم، في الشقة التي كانت تستخدم للتخزين.

وتلقت الشرطة بلاغا بشأن الشقة من مالكها الذي كان يؤجرها للمدرس منذ عام 2008.

وجرى تعقب المشتبه به، الذي لا يبدو أن لديه سجلا إجراميا، بعد فحص تسجيلات كاميرات المراقبة.

وقال مسؤولون بالشرطة طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم إنه استأجر الشقة باستخدام هوية مزيفة وقال في البداية إنه يريد استخدامها لتخزين الكتب.

ومن المتوقع أن يعرض على النيابة اليوم الجمعة.

ويأتي اكتشاف الأسلحة بعد أسابيع من انفجار قنبلة أثناء تصنيعها في شقة في 31 أكتوبر تشرين الأول، وهي الواقعة التي ربطتها وحدة مكافحة الإرهاب بعودة نشاط جماعات مسلحة مناهضة لوجود السلطة والمؤسسات.

لكن مسؤولا حكوميا قال إن الواقعتين ربما كانتا غير مرتبطتين.

وتمتلك اليونان تاريخا من العنف السياسي من جماعات مسلحة يسارية ومحرضة على الفوضى يعود إلى سبعينيات القرن العشرين، إذ استهدفت الجماعات السياسيين والشرطة والقضاة والدبلوماسيين.

وتزايدت الهجمات بعد مقتل مراهق على يد الشرطة في ديسمبر كانون الأول 2008، في الفترة التي سبقت أزمة الديون في البلاد، ولكنها تراجعت في السنوات القليلة الماضية.