الشرطة اليونانية: مقتل امرأة في انفجار بمدينة سالونيك اليونانية

ضباط الطب الشرعي يحققون في منطقة الانفجار الناجم عن انفجار عبوة ناسفة خارج أحد البنوك الذي أودى بحياة امرأة تبلغ من العمر 38 عامًا، في سالونيك، اليونان، 3 مايو/أيار 2025. رويترز

قال مسؤولون بالشرطة اليونانية إن امرأة تبلغ من العمر 38 عاما توفيت متأثرة بجراحها بعد أن أصيبت بجروح خطيرة في انفجار وقع في الصباح الباكر في وسط سالونيك.

وقد وقع الانفجار في موقف للسيارات بجوار فرع أحد البنوك، عند تقاطع شارعي بلاتونوس وأجيوس ديميتريو، في حوالي الساعة السادسة صباحًا. ونُقلت المرأة إلى مستشفى إيبوكراتيو ولكنها توفيت في النهاية متأثرة بجراحها.

وتسبب الانفجار القوي في إلحاق أضرار جسيمة بموقف السيارات والشركات القريبة والمساكن والعديد من المركبات. ولا تزال المنطقة مغلقة بينما تواصل الشرطة تحقيقاتها في سبب الانفجار.

وأفاد مسؤول كبير في الشرطة لرويترز “يبدو أنها كانت تحمل عبوة ناسفة وتخطط لزرعها في ماكينة صراف آلي تابعة لبنك”.

وقال المسؤول “حدث خطأ ما وانفجرت في يديها”.