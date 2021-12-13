الثلاثاء 10 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 14 ديسمبر 2021 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الشرطي المدان بقتل جورج فلويد يغير التماسه إلى “مذنب”

منذ 3 ساعات

فلويد

A A A
طباعة المقال

أخطر الشرطي ديريك تشوفين، المدان بقتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد، بتغيير التماسه من “غير مذنب” إلى “مذنب” بانتهاك الحقوق الدستورية لفلويد.

وتم تحديد موعد تغيير جلسة الإقرار بالذنب، يوم الأربعاء الساعة 9 صباحا في المحكمة الفيدرالية في سانت بول.

ويشير تحديد موعد جلسة الاستماع إلى أن تشوفين ينوي الاعتراف بالذنب في التهم الموجهة إليه.

وتوثق مقاطع فيديو الحادث الذي وقع في مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو 2020، حيث طرح رجال الشرطة فلويد الأعزل أرضا وضغط تشوفين بركبته على رقبته لمدة 9 دقائق رغم أنه كان يتوسل إليه ليتركه يتنفس، قبل أن يفقد وعيه ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأصدرت محكمة في مدينة مينيابوليس، في يونيو الماضي، حكما بسجن الشرطي تشوفين 22 عاما و6 أشهر، لإدانته بقتل فلويد.

ومثلت إدانة تشوفين علامة فارقة في تاريخ الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأعراق، واستنكارا لأسلوب معاملة أجهزة إنفاذ القانون للمواطنين السود.

    المزيد من أخبار العالم

    وزارة الخارجية الاميركية
    واشنطن: من السابق لأوانه القول إذا كانت إيران عادت للمحادثات النووية بنهج بناء
    سويسرا تصادق على تسليم رجل أعمال روسي للولايات المتحدة
    سلطات هولندا تمنع دخول وفد فنزويلي ليتلقي بالمحكمة الجنائية الدولية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلق مجدداً
    اللواء ابراهيم
    اللواء ابراهيم: دور حزب الله في الاقليم والمنطقة يرتد سلباً على الواقع اللبناني
    غارات إسرائيلية على مواقع للنظام السوري
    صحيفة أمريكية: إسرائيل هاجمت منشآت أسلحة كيماوية في سوريا