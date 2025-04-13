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الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2025 1:43 مساءً
الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين

الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين

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أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الأحد بأن الرئيس أحمد الشرع توجه إلى الإمارات في ثاني زيارة له لدولة خليجية منذ توليه الرئاسة.

ويرافق الشرع في زيارته وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي زار الإمارات في وقت سابق من العام.

وذكرت الوكالة “رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع ووزير الخارجية السيد أسعد الشيباني يتوجهان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث العديد من القضايا المشتركة بين الدولتين”.

كما نشر الشيباني صورة له تجمعه بالشرع وهما في الطائرة وبطريقهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكتب الشيباني في منشور له على اكس: “في طريقنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نحمل تطلعات شعبنا وآماله، ونسعى إلى تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع أشقائنا، بما يخدم مصالح شعبينا ويعزز الروابط التاريخية بين بلدينا.”

وزار الشرع السعودية في شهر شباط والتقى الشرع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتناولت المباحثات القضايا السياسية والاقتصادية ومهّدت لتعزيز العلاقات بين البلدين.

والجمعة وصل الشرع، إلى تركيا حيث شارك في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وأجرى الشرع سلسلة لقاءات في أنطاليا والتقى برئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيسة جمهورية كوسوفو فيوسا عثماني.

كما اجتمع الشرع والشيباني على هامش المنتدى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية هاكان فيدان.

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