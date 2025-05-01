الصحة العالمية: أمراض قابلة للوقاية تفتك بالفلسطينيين في غزة بسبب الحصار

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن الفلسطينيين في قطاع غزة يموتون بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، بينما تنتظر الأدوية داخل شاحنات المساعدات على الحدود.

جاء ذلك خلال لقائه، الخميس، صحفيي اتحاد مراسلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قيّم فيه قضايا الصحة العالمية.

وأكد غيبريسوس أن الوضع في قطاع غزة بلغ مستوى كارثياً بسبب منع إسرائيل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين منذ شهرين.

وأضاف: “في حين يواجه مليونا شخص خطر الموت جوعا في غزة، يتم منع دخول 116 ألف طن من المواد الغذائية على بعد دقائق قليلة من الحدود”.

وتابع أن “الهجمات المتزايدة وأوامر الإخلاء والحصار المفروض على المساعدات، كلها تؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في نظام صحي منهار بالفعل”.

وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات بغزة تُجبر المرضى على الامتناع عن طلب الرعاية خوفًا على سلامتهم.

وأكد غيبريسوس أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تساهم في خروج المنشآت الصحية عن الخدمة، وتقطع شريان الحياة عن الفلسطينيين.

ومطلع مارس/ آذار 2025، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، لكن إسرائيل تنصلت منه، واستأنفت الإبادة في 18 من الشهر نفسه.

ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

ويعتمد فلسطينيو غزة البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة، بشكل كامل على تلك المساعدات بعدما حولتهم الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها منذ 19 شهرا إلى فقراء، وفق ما أكدته بيانات البنك الدولي.

وتأتي هذه الأزمة الإنسانية في ظل نزوح أكثر من 90 بالمئة من فلسطينيي القطاع من منازلهم، بعضهم مر بهذه التجربة لأكثر من مرة، إذ يعيشون في ملاجئ مكتظة أو في العراء، ما زاد تفشي الأمراض والأوبئة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.