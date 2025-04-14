الصحة العالمية: إسرائيل تُخرج مستشفى المعمداني في غزة عن الخدمة

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن “المستشفى الأهلي المعمداني” بمدينة غزة بات خارج الخدمة جراء قصفه من الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك في منشور على منصة “إكس”، الأحد، بشأن المستشفى الوحيد في مدينة غزة، الذي يعمل بكامل طاقته.

وأشار غيبريسوس إلى أن طفلا توفي بسبب نقص الرعاية الناجمة عن خروج المرضى والمصابين من المستشفى بسبب قصفه.

وأضاف: “خرج المستشفى الأهلي في غزة عن الخدمة نتيجة أوامر الإخلاء صباح اليوم والهجوم (الإسرائيلي)”، ولفت إلى تدمير قسم الطوارئ والمختبر وأجهزة الأشعة والصيدلية في المستشفى جراء الهجوم.

وأردف: “اضطررنا لنقل 50 مريضا إلى مستشفيات أخرى، ولم نتمكن من نقل 40 مريضا في حالة حرجة”، وأردف مبينا أن المستشفى المعمداني لن يستقبل مرضى جدد حتى اكتمال أعمال الإصلاح.

وأكد أن المستشفيات محمية بموجب القانون الإنساني الدولي، داعيا إلى إنهاء الهجمات الإسرائيلية على الخدمات الصحية.

وشدد على ضرورة حماية المرضى والعاملين في المجال الصحي والمستشفيات، ورفع الحصار عن غزة، ووقف إطلاق النار.

وفجر الأحد، قصفت مقاتلات إسرائيلية المستشفى المعمداني ما أدى إلى تدمير أحد مبانيه وتضرر واشتعال النيران بعدد من أقسامه ليخرج عن الخدمة.

والمستشفى المعمداني في غزة يقع على الأطراف الشمالية لحي الزيتون جنوب مدينة غزة، وتُديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية في القدس ويُعد من أقدم مستشفيات المدينة حيث تأسس عام 1882.

وتحول المعمداني إلى أهم مستشفى في مناطق شمال قطاع غزة بعد الدمار الكبير الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بمجمع الشفاء الطبي والمستشفيين الإندونيسي وكمال عدوان خلال حرب الإبادة الجماعية المتواصلة منذ 19 شهرا.

ويستقبل المستشفى يوميا عشرات الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي يتعرض لها القطاع منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي.

وبدعم أمريكي مطلق، تواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ارتكاب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن نحو 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود