الصحة العالمية: المساعدات الطبية "جاهزة للانطلاق" إلى داخل غزة

قالت منظمة الصحة العالمية (الخميس 19-10-2023) إن خمس شاحنات محملة بالإمدادات الطبية جاهزة على الحدود بين غزة ومصر، مرحبة بإعلان إسرائيل أنها لن تمنع دخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحفي “شاحناتنا محملة وجاهزة للانطلاق”. وعبر عن أمله في تسليم الإمدادات بمجرد فتح معبر رفح، قائلا “نأمل أن يتم ذلك غدا”.

وسيكون هذا أول تسليم للمساعدات إلى غزة بعد أن قالت إسرائيل إنها ستفرض “حصارا شاملا” على القطاع الضيق الذي يقطنه 2.3 مليون نسمة. وكانت قطعت إمدادات الكهرباء عنه وأوقفت تدفق الغذاء والوقود إليه بعد هجوم مدمر شنه مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عليها يوم السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وتشن إسرائيل ضربات جوية عنيفة على القطاع. وحذرت الأمم المتحدة من “كارثة إنسانية” في غزة.