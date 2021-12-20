الأثنين 5 ذو الحجة 1443 ﻫ - 4 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"الصحة العالمية" تخطط لجولة تفقدية في مختبرات تصنيع "سبوتنيك V"

20 - ديسمبر - 2021
لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا

لقاح سبوتنيك الروسي ضد كورونا

A A A
طباعة المقال

أعلن روجيريو غاسبار مدير التنظيم والتأهيل في منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تخطط لإرسال خبرائها في فبراير المقبل إلى روسيا للوقوف على سير تصنيع لقاح “سبوتنيك V” المضاد لكورونا.

وخلال موجز صحفي عقده في جنيف اليوم الاثنين قال غاسبار إن الجولة التفقدية التي تشكل جزءا من إجراءات إدراج “سبوتنيك V” في قائمة اللقاحات الموصى بها، ستتسنى في حال تلقي المنظمة كل الوثائق اللازمة من روسيا خلال شهري ديسمبر الحالي ويناير المقبل.

وأضاف أن المنظمة استأنفت النظر في طلب روسيا ترخيص “سبوتنيك V” وتم تحديد موعدين لتقديم الوثائق ذات الشأن.

وأشار إلى أن الشريحة الأولى من هذه الوثائق تعهد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بتقديمها للمنظمة حتى 30 ديسمبر، أما الشريحة الثانية فتنتظرها المنظمة حتى نهاية يناير.

ولفت إلى أن المنظمة “قد بدأت في التخطيط” لإجراء الجولة التفقدية في مختبرات روسيا، للوقوف على سير تصنيع “سبوتنيك V”.

يشار إلى أن أكثر من سبعين بلدا حول العالم بينها الصين والهند وتركيا وإيران والمكسيك والبرازيل باشرت تصنيع “سبوتنيك V”، أو التطعيم به منذ إعلان روسيا عنه، إذ كان اللقاح الأول في العالم المضاد لكورونا.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

المزيد من أخبار العالم

الدولار
الدولار يتراجع أمام اليورو والاسترليني
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان (رويترز)
إيران تدعو إلى استغلال الفرصة الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق نووي
علما إسرائيل وبولندا
إسرائيل وبولندا تتفقان على تحسين العلاقات

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

قوات الأمن الدنماركية في محيط مركز التسوق الذي تعرض لحادث إطلاق النار
فيديو وصور.. أول ظهور لمنفذ هجوم الدنمارك الدموي قبل وبعد اعتقاله
رجل الاعمال طلال ابو غزالة
طلال ابو غزالة: مستعدّ ان احصل على اموالي من المصارف واعطيها للبنان ولكن لا ان تسلب منّي
نجيب ميقاتي
هجوم حاد ّمن ميقاتي.. التيار الوطني الحر هو من يقوم بالحملات والعرقلة