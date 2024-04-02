الصحة العالمية: تدمير مستشفى الشفاء يعني نزع قلب النظام الصحي في غزة

وصفت منظمة الصحة العالمية تدمير مستشفى الشفاء على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي بأنه يصيب المنظومة الصحية بغزة في مقتل.

وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء إن “تدمير مستشفى الشفاء يصيب المنظومة الصحية في غزة في مقتل”.

وأضافت “لقد كان المكان الذي يذهب إليه الناس للحصول على نوع رعاية يوفرها أي نظام صحي جيد، والتي نتوقع الحصول عليها في مجتمعاتنا حال الحاجة إليها”.

وكان أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الاثنين 1 نيسان/أبريل الجاري، أن قواته انسحبت من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد عملية استمرت أسبوعين، زاعما أنه قتل خلالها مسلحين فلسطينيين في اشتباكات وضبط أسلحة ووثائق مخابرات.

وكان أعلن جيش الاحتلال في 18 آذار /مارس بدء عملية عسكرية “دقيقة” في المجمع الطبي الأكبر في القطاع، بعد معلومات استخبارية عن وجود “مسؤولين كبار من إرهابيي حماس” في المنطقة. حسب زعمه.

وتنفي الصور الواردة من داخل المشفى صحة الرواية الكاذبة التي نشرها الاحتلال.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين،1 نيسان/أبريل الجاري، أن الجيش الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في غزة، مؤكدة انتشال “عشرات الجثث” وتعرّضه لدمار “كبير جدا”، بعد عملية عسكرية امتدت أسبوعين في هذا المرفق والأحياء المحيطة به.

وكانت هذه المرة الثانية التي ينفّذ فيها الجيش عملية في هذا المستشفى منذ اندلاع الحرب في غزة ضد حماس في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الصحة بأن “كافة المباني في مستشفى الشفاء تعرضت للحريق أو أصيبت بأضرار بما في ذلك ثلاجة الموتى وساحات وممرات المستشفى”.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس الى أن الجيش شنّ غارات جوية وقصفا “للتغطية على تراجع دباباته وآلياته من مجمع الشفاء الطبي”.