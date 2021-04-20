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"الصحة العالمية" ترصد "علامات مثيرة للقلق" بشأن الوضع الوبائي

20 - أبريل - 2021
مريض كورونا

مريض كورونا

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ذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في روسيا، استنادا إلى تقديرات المكتب الأوروبي، أن المنظمة رصدت “علامات مقلقة” بشأن زيادة الإصابات بكورونا في معظم أنحاء المنطقة الأوروبية.

وورد في هذا التصريح الذي نقلته وكالة أنباء نوفوستي أن “المكتب الأوروبي الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لاحظ، من خلال تلقي التقارير الوبائية عبر آلية اللوائح الصحية الدولية، وجود علامات مقلقة على زيادة حالات كوفيد – 19 جديدة في معظم المنطقة الأوروبية، التي تضم 53 دولة، بما في ذلك الاتحاد الروسي”.

ولفتت المنظمة إلى أنها تلقت حتى الآن من المنطقة الأوروبية التابعة لها، بيانات عن أكثر من 49 مليون حالة إصابة مؤكدة بعدوى “كوفيد – 19”.

وأشير في هذا الصدد إلى أن “العدد الإجمالي للإصابات في المنطقة الأوروبية على مدى الأسبوعين الماضيين، زاد بنسبة 6٪ ، وعدد الوفيات بنسبة 5٪. وقد واجهت عدة دول تحديات خطيرة في الحد من عدد هذه الحالات منذ الذروة الأخيرة في عام 2020″، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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