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الصحة العالمية تشدد على ضرورة إنهاء جائحة كورونا العام المقبل

20 - ديسمبر - 2021
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

تيدروس أدهانوم غيبريسوس

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شدد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أهمية أن يضع العالم “نهاية للوباء” في العام المقبل، محذرا من أن متحور “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع من سابقيه.

وقال في إفادة صحفية في جنيف، إن “هناك أدلة مهمة على أن متحور “أوميكرون” ينتشر بشكل أسرع من المتحورات الأخرى، ويصيب من تم تطعيمهم أو المتعافين من المرض”.

وأضاف: “يوجد الآن دليل قوي على أنه ينتشر أسرع بكثير من “دلتا”، ومن المرجح أن يصاب به من تم تطعيمهم أو المتعافين منه مرة أخرى”.

وأشار إلى أن “عدد الوفيات الناجمة عن (كوفيد -19) خلال عام 2021 وحده، تجاوز 3.3 مليون حالة، وهو أكثر من عدد وفيات العام الماضي بفيروس نقص المناعة المكتسب والملاريا والسل”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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