الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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الصحة العالمية تطلب من الأسد فتح معابر حدودية مع تركيا

منذ 3 دقائق
قافلة مساعدات أممية- أرشيفية

قافلة مساعدات أممية- أرشيفية

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قال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إن مسؤولين كبار في المنظمة طلبوا من الرئيس السوري بشار الأسد فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا لتوصيل المساعدات إلى مناطق هزتها الزلازل القوية في شمال سوريا.

وتابع جيبريسوس في إفادة صحفية في جنيف “طلبنا أن يسمح (الأسد) بفتح نقاط وصول إضافية عبر الحدود وأشار إلى أنه منفتح على الأمر”.

وأضاف “يوم الاثنين، فتحت نقطتان جديدتان عبر الحدود مما سمح للقوافل من تركيا بالدخول إلى شمال غرب الجمهورية العربية السورية”.

وأعاد الزلزال العنيف الذي ضرب الأسبوع الماضي جنوبي تركيا وشمالي سوريا إلى الواجهة مسألة توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا، وسط اتهامات لنظام الرئيس بشار الأسد والجماعات المقاتلة الموالية له بالاستحواذ عليها، ووصول القليل فقط للفئات التي تحتاجها.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه جهود الإنقاذ بحثا عن ناجين بعد مرور أيام على الزلزال المدمر، يواجه عشرات الآلاف مصيرهم في العراء في أجواء البرد القارس، كما تتعالى أصوات الداعين لإيصال المساعدات لمستحقيها.

    المصدر :
  • رويترز

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