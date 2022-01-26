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الصحة العالمية: زيادة قياسية بإصابات كورونا حول العالم خلال أسبوع

26 - يناير - 2022
آخر تحديث: 26 - يناير - 2022 8:22 صباحًا
كورونا

كورونا

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قالت منظمة الصحة العالمية، إن أكثر من 21 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي وحده في العالم، وهو ما يمثل مستوى قياسيا جديدا منذ بداية تفشي الجائحة.

وقالت المنظمة، اليوم الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة المكتشفة زاد بنسبة 5% مقارنة بالأيام السبعة السابقة، والوفيات بنسبة 1%.

وبحسب أرقام المنظمة بلغ عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي، 21 مليونا و362288 إصابة، وتم تسجيل 49890 حالة وفاة.

كما تم تسجيل زيادة في عدد المصابين مقارنة بالأسبوع السابق (10-16 يناير) في شرق البحر الأبيض المتوسط ​ بنسبة 39%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 36%، وأوروبا بنسبة 13%، كذلك في إفريقيا وأمريكا ارتفعت الإصابات بنسبة 13%.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، تم تسجيل 352 مليونا و796704 إصابات بفيروس كورونا في العالم منذ بداية تفشي الجائحة وحتى يوم 25 يناير الجاري، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات في نفس الفترة 5 ملايين و600434 حالة وفاة في العالم.

ورغم أن أوميكرون يسبب أعراضا أقل خطورة من دلتا (المتحور الذي كان مهيمنا حتى الآن)، فإنه يبقى فيروسا خطرا، خصوصا للأشخاص غير المطعمين.

وهذا المتحور الذي رصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا في نهاية نوفمبر 2021، انتشر بكثافة منذ ذلك الحين في العالم بمستويات غير مسبوقة منذ بدء الوباء.

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