الصحة العالمية سترسل مسعفين وإمدادات لتركيا وسوريا

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء إنها سترسل فرقا من الخبراء وترسل طائرات محملة بإمدادات طبية لتركيا وسوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين يوم الاثنين.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في إفادة لوسائل الإعلام، الأربعاء، إن المنظمة سترسل وفدا رفيع المستوى لتنسيق جهود الإغاثة إضافة إلى ثلاث رحلات جوية تحمل دعما طبيا واحدة في طريقها بالفعل إلى إسطنبول.

وقالت الدكتورة إيمان الشنقيطي ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إن الاحتياجات الصحية المطلوبة هناك ضخمة.

23 مليون شخص متضرر من الزلزال

وقالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، قد يصل إلى 23 مليونا.

وأوضحت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية أديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة: “تُظهر خريطة الأحداث أن عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) يبلغ 23 مليونًا، بينهم نحو 5 ملايين في وضع ضعف”، بحسب “فرانس برس”.

وأشارت مارشانغ، كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة، إلى أن “الاحتياجات الإنسانية لسوريا وصلت إلى أعلى مستوياتها” بعد الزلزال القوي.

وأضافت خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة في جنيف، أن تركيا “لديها قدرة قوية على التعامل مع الأزمة لكن الاحتياجات الأساسية التي لن تُلبى على المدى القريب والمتوسط ستكون في سوريا التي تعاني بالفعل من أزمة إنسانية منذ سنوات بسبب الحرب الأهلية وتفشي الكوليرا”.

وتابعت: “هذه أزمة تأتي على رأس أزمات متعددة في المنطقة المنكوبة.. الاحتياجات بلغت أعلى مستوى لها في جميع أنحاء سوريا بعد أزمة معقدة وممتدة استمرت 12 عامًا تقريبا، بينما يستمر التمويل الإنساني في الانخفاض”.