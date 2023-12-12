الصحة العالميّة تُناشد لحماية مستشفيات غزة: "لا نتحمّل أيّ خسارة"

أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء، أنّ 11 مستشفى فقط، أي أقل من ثلث مستشفيات غزة، لا تزال تعمل وبشكل جزئي، وناشد حمايتها.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مؤتمر للأمم المتحدة عبر رابط فيديو من غزة: “في 66 يومًا فقط، انتقل النظام الصحي من 36 مستشفى عاملة إلى 11 مستشفى تعمل بشكل جزئي، أحدها في الشمال وعشرة في الجنوب”.

وتابع: “لا يمكننا تحمل خسارة أي مرافق رعاية صحية أو مستشفيات.. نأمل وننشد ألا يحدث هذا”.

يأتي ذلك فيما عبّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء استمرار عمليات تفتيش القوافل الطبية في قطاع غزة، واحتجاز العاملين في مجال الصحة في القطاع.

وكتب على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، أنّه تم إيقاف بعثة تقودها المنظمة للمستشفى الأهلي في غزة مرتين يوم السبت للتفتيش، بينما كانت في طريقها إلى شمال غزة وخلال العودة، مضيفًا أنه تم احتجاز موظفين من الهلال الأحمر الفلسطيني في المرتين.

وتابع: “نشعر بقلق بالغ إزاء عمليات التفتيش المطولة واحتجاز العاملين في مجال الصحة، إذ أن هذا يعرض حياة المرضى للخطر”.

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة في غزة، أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت اليوم مستشفى كمال عدوان بعد حصاره وقصفه لعدة أيام.

وأوضحت الوزراة أنّ الاحتلال يجمع الطواقم الطبية والرجال في ساحة المستشفى، وسط مخاوف من اعتقالهم أو تصفيتهم، وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة والصليب الأحمر بالتحرك لإنقاذ الموجودين هناك.