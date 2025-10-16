الجمعة 24 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
الصحة الفلسطينية: استشهاد طفل وشاب برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

منذ ساعة واحدة
17 - أكتوبر - 2025
جندي إسرائيلي يقف بجانب مركبة عسكرية بالقرب من بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل في 6 أغسطس 2025. رويترز

قالت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس إن طفلا وشابا فلسطينيين استشهدا برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان أن طفلا يدعى محمد بهجت الحلاق (11 عاما) “استشهد… بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في بلدة الريحية جنوب الخليل”.

وفي وقت لاحق من اليوم، قالت الوزارة إن الشاب مهدي أحمد كميل (20 عاما) استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة قباطية.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن كميل ألقى عبوة ناسفة باتجاه الجنود.

وأضاف “رد الجنود بإطلاق النار وقتلوا الشاب. لم تُسجل أي إصابات في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي”.

ولم ترد تقارير فلسطينية عن تفاصيل استشهاد الشاب خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة قباطية.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول استشهاد الطفل.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن “قوات الاحتلال أطلقت الرصاص تجاه مجموعة من الأطفال (في) أثناء لعبهم كرة القدم في ملعب مدرسة بنات الريحية الثانوية”.

  رويترز

