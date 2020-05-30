الصحة المصرية تدعو للتبرع بالبلازما لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا

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بعد نجاح تجربة حقن بلازما المتعافين من مرض كوفيد 19، ناشدت وزارة الصحة المصرية المتعافين للتبرع بالبلازما للمساهمة في علاج الحالات الحرجة من المصابين بكوفيد 19.

كما وجهت الوزارة بإجراء التقييم الإكلينيكي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس كأولوية قصوى بكافة المستشفيات، واعتماد نتائج الفحص الإكلينيكي، وأشعة الصدر، والتحاليل المعملية، كوسائل لتشخيص الحالات المشتبه بها، وتقديم العلاج لها طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب، لحين ظهور نتيجة الفحوصات.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريرًا لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا.

وأكد البيان أن قوافل طبية بكافة المدن بدأت في توزيع حقائب المستلزمات على المخالطين في المنازل، أو المرضى المصابين بالمستشفيات الذين سيخضعون للعزل المنزلي.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية أنه تم التوسع في عدد المستشفيات التي تستقبل مرضى فيروس كورونا وزيادتها إلى 376 مستشفى في كافة المدن، مشيرة إلى تخصيص 5 آلاف و 400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية ثابتة ومتحركة لتوزيع حقيبة الأدوية والمستلزمات الوقائية على المخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا.