“الصحة المصرية”: تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد

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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن تسجيل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد والوفيات الناجمة عنه.

وحدد العضو المنتدب لشركة “راميدا” المصرية للصناعات الدوائية، موعد طرح عقار “أنفيزيرام” الذي يستخدم لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، للجمهور.

وقال عمرو مرسي، إن “راميدا” التي أعلنت يوم الاثنين بدء تصنيع عقار “أنفيزيرام” المحتوي على المادة الفعالة “فافيبيرافير”، انتهت من تصنيع المرحلة الأولى من الدواء بالكامل تحت إشراف وزارة الصحة المصرية.

وقال: “راميدا تعمل على تسجيل هذا العقار في مصر منذ 2015 بعد أن ظهر في اليابان خلال 2014، وكان يستخدم مع الإنفلونزا التي لا تسجيب للأدوية”.

وأوضح أن الشركة صنعت هذا الأسبوع كميات “تغطي عددا مناسبا من المرضى بالسوق المصرية، وباقي كميات المادة الفعالة ستصل لنا خلال 10 أيام”.

وتابع أن الشركة توفر العقار لوزارة الصحة كي يتاح بالمستشفيات لا في الصيدليات، لكن سعره لا يزال قيد التفاوض مع الجهات المختصة.

وأضاف: “قبل نهاية يوليو سيكون الدواء جاهزا تحت أمر الناس”.

وأحجم عن الخوض في تفاصيل الكميات التي ستصل من المادة الفعالة، أو الأرقام المستهدف تصنيعها، لأسباب تنافسية.

كانت شركة “إيفا فارما” المصرية أعلنت هذا الأسبوع أنها بدأت تصنيع دواء جديد يعتمد على المادة الفعالة “فافيبيرافير”، وهو علاج مضاد للفيروسات أثبت فعالية في مواجهة كورونا في روسيا، ويحمل الاسم التجاري “أفيجان” في اليابان.

ولا يوجد حاليا لقاح لمرض “كوفيد 19″، ولم تظهر التجارب على البشر لعدة أدوية مضادة للفيروسات فعاليتها المؤكدة حتى الآن، لكن روسيا وافقت أواخر مايو على استخدام “فافيبيرافير” في العلاج بالمستشفيات.

وحقق دواء جديد من إنتاج شركة “جيلياد” اسمه “ريمديسيفير” بعض النتائج الإيجابية في تجارب صغيرة على المصابين، ويتلقاه المرضى في بعض الدول في حالات استثنائية أو إنسانية.