الصحفيين الأردنيين… منذ 7 أشهر بلا رواتب

في معظم الدول العربية, غالباً ما يعاني العاملين في مجال الصحافة من أزمات مالية متكرره, بحيث إما يعملون بما يسمى “السخرة”, أي يعملون برواتب باهظة, إما بلا رواتب تماماً. وذلك بسبب الأزمات المالية التي دائماً ما تعاني منها هذه الشركات وهذا ما حل بموظفين صحيفة “الرأي” الأردنية.

وبسبب هذه الأزمة, أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم الاثنين، عن دعمه للصحفيين الأردنيين في أكبر صحيفة يومية في الأردن، “الرأي”، الذين يحتجون على انقطاع رواتبهم منذ عدة شهور.

وحسب بيان نشرته وكالة “سبوتنيك”، أكد الاتحاد الدولي للصحفيين أنه “يقف متضامنا مع الصحفيين ويطالب صاحب العمل بدفع رواتبهم واحترام حقوقهم الاجتماعية والمهنية”.

وأوضح أن “صحفيي جريدة “الرأي” يكافحون منذ بداية جائحة كوفيد، حيث لم يتقاض بعض العمال رواتبهم مدة 7 أشهر بينما كانت إدارة الصحيفة تتلقى أموالهم على الفور”.

وأوضح أن “صحفيي جريدة “الرأي” يكافحون منذ بداية جائحة كوفيد، حيث لم يتقاض بعض العمال رواتبهم مدة 7 أشهر بينما كانت إدارة الصحيفة تتلقى أموالهم على الفور”.

وقال: “نرسل تضامننا الكامل ودعمنا لزملائنا في الرأي”.

وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنتوني بيلانجر، “إنه لأمر مخز أن تقوم إدارة الصحيفة بإثراء نفسها بينما يعاني الصحفيون وعائلاتهم من الجوع”.

كما حث بيلانجر أصحاب الصحيفة على احترام حقوق الصحفيين ودفع الرواتب في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن احتجاجات الصحفيين الأردنيين قد اندلعت في 6 فبراير/ شباط بسبب عدم كفاية الأجور وسنوات من سوء الإدارة التي أدت بالصحيفة إلى أزمة مالية، وفقاً لبيان الاتحاد الدولي للصحفيين.