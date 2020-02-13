الصدر: لن نقبل أن يكون العراق قندهار للتشدد ولا شيكاغو للتحرر

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شدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الخميس، على رفضه أن يتحول العراق إلى شيكاغو التحرر، في إشارة إلى المتظاهرين الشباب الذين نزلوا منذ الأول من أكتوبر للمطالبة بطبقة سياسية بعيدة عن الأحزاب.

وفي بيان نشر عبر حسابه على تويتر، قال الصدر: نحن ملزمون بعدم جعل العراق قندهار للتشدد الديني ولا شيكاغو للتحرر والانفلات الأخلاقي.

كما أضاف: “اليوم تتعالى أصوات التحرر والتعري والفسق والكفر، بل وإسقاط الأسس الشرعية. ذكرني ذلك بشعارهم القديم إننا لا نرى قندهار بل شيكاغو”.

وتابع مؤكداً أنه لن يقبل بذلك، قائلاً “نحن ملزمون بالدفاع عن عقيدتنا، ولن نقف مقيدين ساكتين عن الإساءة”.

أتت تغريدة الصدر بعد سلسلة انتقادات طالته في الأيام الماضية إثر إعلان أحد المقربين منه في وقت سابق رفضه الاختلاط الحاصل بين المتظاهرين.

كما أتت وسط توتر بين المحتجين وأنصار الصدر لا سيما بعد تكرار اعتداءات “القبعات الزرقاء” (الموالية له) على المتظاهرين الأسبوع الماضي في عدد من المناطق منها بغداد والنجف وكربلاء، ما دفع الزعيم الشيعي العراقي إلى الإعلان الثلاثاء الماضي عن حلها.

وشنّ “أصحاب القبعات الزرق” هجمات قاتلة على المتظاهرين داخل خيامهم في النجف والحلة جنوب بغداد، الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 8 من المحتجين.

وفي 4 فبراير/شباط، بعد تجدد اعتداءات أنصار زعيم التيار الصدري المعروفين بـ”القبعات الزرق” ضد المتظاهرين، وقيامهم بضرب من هتف ضد رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، خرج الصدر طالباً التزامها بالمهام المحددة لها.