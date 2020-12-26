الصدر يطالب إيران بإبعاد العراق عن صراعاتها مع أمريكا

في أول تعليق لمقتدى الصدر على تصعيد مليشيات إيران من هجماتها ضد الأهداف الأمريكية بالعراق، وجه زعيم التيار الصدري، مساء الجمعة، نداء وصفه بـ”الأخير”، طالب فيه إيران بإبعاد العراق عن صراعها مع الولايات المتحدة،

وقال الصدر، في تغريدة عبر “تويتر”: إن “العراق وقع ضحية الصراع الأمريكي-الإيراني، وقد تضرر بصورة لا يصح السكوت عنها، وكأنه ساحة لصراعاتهما العسكرية والسياسية بسبب ضعف الحكومة وتشتت الشعب”.

ودعا إيران إلى أن “تبعد بلاده عن صراعاتها، وأن تحفظ للعراق وحكومته الهيبة والاستقلال”.

وأكد أن “العراق لن يتبع لأحد مهما كان، ولن يخضع ولن يركع”.

يأتي البيان مع خطاب تصعيدي جديد لمليشيات مسلحة موالية لإيران عبر وسائل إعلام وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي تتوعد بهجمات على المصالح الأميركية مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل زعيم “فيلق القدس” السابق قاسم سليماني والقيادي بـ”الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس اللذين قتلا في ضربة أميركية قرب مطار بغداد أوائل العام الماضي.