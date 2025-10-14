الصليب الأحمر: استعادة جثث بعض الرهائن القتلى قد تستغرق وقتاً طويلاً

فلسطينيون يتجمعون حول سيارات الصليب الأحمر التي تنقل رهائن من غزة، بعد تسليمهم في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والسجناء بين حماس وإسرائيل، في وسط قطاع غزة، 13 أكتوبر 2025. رويترز

على الرغم من التفاؤل الكبير بإمكانية تطبيق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الحرب على قطاع غزة، فإن هناك عوائق كثيرة.

“تحد هائل”

فقد أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، كلام حركة حماس بأن استعادة جثث بعض الرهائن القتلى قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأن بعض أماكن الدفن غير معلومة.

وذكر كريستيان كاردون، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تسليم رفات الرهائن والمعتقلين الذين سقطوا في الحرب على قطاع غزة سيستغرق وقتاً، ووصفت الأمر بأنه “تحد هائل” بالنظر إلى صعوبة العثور على الجثث وسط أنقاض غزة.

كما قال: “هذا تحد أكبر من حتى إطلاق سراح الأحياء. إنه تحد جسيم”.

وأضاف أن الأمر ربما يستغرق أياماً أو أسابيع، مشدداً على أن هناك احتمالاً بألا يتم العثور عليهم أبداً، وفقاً لوكالة “رويترز”.

كما تابع أن المنظمة ستسهل تسليم رفات أشخاص سقطوا من الجانبين في الحرب.

أما عن المساعدات، فأوضح المتحدث بأنه لم يتم بعد توسيع نطاق المساعدات لغزة بشكل كبير حتى الآن.

منسق الأسرى يعد عائلاتهم

يأتي هذا بينما أعلن منسق الأسرى في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش في رسالة لعائلاتهم، أن إسرائيل ستستمر بالضغط على حماس، وستصعّد من أجل استكمال إعادة جثامين القتلى.

وأشار إلى أن إسرائيل أعادت، أمس الاثنين، 4 جثث، وتعرفت على هوياتهم ليلاً.

أيضاً لفت إلى أنه تمت مناقشة هذا الموضوع أمس في محادثات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي عبر عن موقفه بوضوح، كما انعكس الأمر كذلك في تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس، وفق المتحدث.

وأكد أنه يجري التعامل مع الموضوع أمام جهات دولية أخرى، وأن الجهود ستستمر بين فريق المفاوضات والوسطاء خلال الساعات القادمة.

إلى ذلك قال: “أنا على اتصال دائم مع ممثلينا في هذه الاتصالات، وقد تم إطلاعي على التفاصيل، والموضوع في صدارة جدول الأعمال”، لافتاً إلى “أن المهمة لم تُستكمل بعد، لكن العمل لن يتوقف حتى يتم العثور على جميع الرهائن القتلى وإعادتهم”.

أماكن الدفن غير معلومة

يذكر أن حماس كانت سلّمت جميع الرهائن الأحياء الـ20، أمس الاثنين، ومعهم رفات 4 قتلى هم غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيريز.

وأكدت الحركة أن خطوة التسليم جاءت تنفيذاً لخطة الرئيس دونالد ترامب، وشددت على الوسطاء ضرورة إلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها.

أما الاتفاق فينص على تبادل الرهائن الـ47 المتبقين في غزة من أصل 251 احتجزوا في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

إلى ذلك، أشارت حماس إلى أن استعادة جثث بعض الرهائن القتلى قد تستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لأن بعض أماكن الدفن غير معلومة